THK Merkez Denetleme Kurulu, Yönetim Kayyumu’na sert çıktı

Corona virüsünün yarattığı kaos ortamında uçak ihalesine çıkan Türk Hava Kurumu Yönetim Kayyumu, bizzat kurumun Merkez Denetleme Kurulu'nun ağır eleştirilerine hedef oldu.

THK Merkez Denetleme Kurulu üyeleri Bayram Duman, Muzaffer Başer ve Gökhan Doğan imzasıyla yayınlanan açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi:

3 FİRMA TEKLİF VERDİ

*Gündelik hayatın durmaya yüz tuttuğu, her birimizin sağlığının tehdit altında olduğu böylesine kritik günlerde ısrarla kayyum heyeti tarafından ihale yapılmış ve 3 firmanın teklif verdiği öğrenilmiştir.

GİZLİ KAPILAR ARDINDA YAPTIĞINIZ İHALELERİ DERHAL DURDURUN

*Gizli kapılar ardında THK'ya zarar verecek davranışlardan uzak durmanızı, yapmakta olduğunuz ihaleleri derhal sonlandırmanızı, dünyanın sağlık sorunları ile uğraştığı bu günlerde yapılacak her türlü satışın şaibe içerdiğinin bilmenizi, Hukuka saygı duymaya davet ediyoruz.

THK'NIN İÇİNİ BOŞALTIN MI DEDİLER

*Size kayyum olarak gidin mal varlığını satın, içini boşaltın diye mi görev verildi? Devletin zaruri olmayan tüm işlemleri durdurulmuş iken bu satış ısrarları niyedir?

GENEL KURUL İSTEDİK, ENGELLENDİ

*MDK olarak iki kez Tüzükte ve yasalardaki yetkimize dayanarak Olağanüstü Genel Kurul talep etmiştik. Bu girişimlerimiz yanlış yönlendirilen mahkemeler marifetiyle ihtiyati tedbir kararı verdirilerek engellendi.

CUMHURBAŞKANLIĞI VE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NA BAŞVURDUK

*Bu süreçte Cumhurbaşkanlığı ve İç İşleri Bakanlığına defalarca yazılı müracaat ettik. THK'yı felakete sürükleyen bu gerçek dışı algı operasyonunun Devlet Denetleme Kurulu ve İç İşleri Bakanlığı müfettişlerince ivedilikle incelenerek açıklanması talep ettik. Fakat görevlendirilen müfettişlerin bugüne kadar kamuoyu ile ve THK ailesi ile paylaştığı bir sonuç olmamıştır.

ŞUBELER FESHE ZORLANIYOR

*Kayyum Heyeti iş başında bulunduğu son 6 aylık sürede, THK Şube Başkanlıklarının tüm gelirlerine el koyup bu şubelerin kiralarını, elektrik, su, telefon, internet, doğalgaz, sayman maaşları ve sigorta primlerini yatırmayarak onları kendiliğinden feshe zorlamaktadır.

OTEL SORUNU ÇÖZÜLMÜYOR

*Laleli Otel THK'nın tüm ekonomik sorunlarına çözüm getirebilmek imkanına sahip iken THK aleyhine süreç gelişimi her nasılsa devam ettirilmektedir.