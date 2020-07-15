THK’da sular durulmuyor! Kayyum heyetinden geri adım geldi ama…

95 yıl önce dünyaya örnek olacak güçlü bir vizyonla kurulan Türk Hava Kurumu'nda sular bir türlü durulmuyor. Geçtiğimiz yıl kayyum atanmasıyla sonuçlanan süreci tetikleyen İstanbul, Konya, Kocaeli, Tokat, Osmaniye illerinin de bulunduğu bazı şube başkanlarının görevden el çektirilmesi kararı iptal edildi.

THK Kayyum Heyeti'nin 6 Temmuz 2020 tarihli kararında, “Görevden alınan şube başkanlarının göreve iadesine karar verilmiştir” denildi.

16 Ekim 2019'da atanan kayyum heyetinin Başkanı Cenab Aşçı imzasıyla ilgili merci ve şubelere gönderilen yazıda, “THK Genel Başkanlığı'nın 18 Temmuz 2019 tarihli kararıyla üyelikleri askıya alınan şube başkanları ile ilgili olarak, THK İç Denetim Müdürlüğü denetçileri tarafından yapılan inceleme neticesinde, görevden uzaklaştırma işleminin kaldırılmasında sakınca bulunmadığı tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Cenab Aşçı imzalı yazıda, Kayyum atanmasıyla görevi sona erdiği savunulan Merkez Denetleme Kurulu (MDK), görevlerinin başında olduklarını vurgulayarak sert bir açıklama yayınladı.

MDK’DAN SERT TEPKİ

MDK üyeleri Bayram Duman, Muzaffer Başer ve Gökhan Doğan imzalı 14 Temmuz tarihli açıklama şöyle:

* Kayyum öncesi yönetim, bazı şube başkanları ve üyelerini tamamen hukuksuz bir usulle görevden almıştır.

* Geçmiş genel başkan ve iki yönetim kurulu üyesinin karar yeter sayısından yoksun, açıkça suç teşkil eden bu eylemleriyle ilgili açılan davalar halen sürmektedir.

* Göreve gelen Kayyum Heyeti ise, kendilerinden önceki yönetimin bu hukuksuz görevden alma kararını yok saymamış, kendi imzalarıyla bu şube başkanlarının görevi bırakmasını talep etmiştir.

* Bugün “bu kararı kaldırdık” diyorlar. Kayyum Heyeti kendilerinin atama sürecine zemin oluşturan bu davaları kullanmıştır.

* Kayyum, THK'ya yerleştikten sonra ise davalar sona yaklaşınca, “konusuz kaldı” diyerek davaları sona erdirmek mi istemektedir?

* Bu beyanın altında yatan amacı muhtemelen yakın gelecekte anlayacağız.

GENEL KURUL ÇAĞRISI

* Kayyum Heyeti'nin, MDK'yı görevden alma ve göreve iade yetkisi yoktur. Tıpkı görevden usulsüz el çektirildikleri söylenen fakat hiçbirinin görevlerini bırakmadığı şube başkanlarını “göreve iade ettim” demenin anlamsızlığında olduğu gibi…

* Ülkemizde kayyım dahi olsa her yetkili, icraatlarından sorumludur. Kayyum Heyeti yetkilerini sınırsız hale dönüştürmeye çalışmak yerine emaneti aslına ve sahibine, Türk Hava Kurumu delegesine teslim etmeli, genel kurula gitmelidir.