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THY Türkiye üzerinde ay yıldız çizdi

Türk Hava Yolları, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Ankara semalarında tur atan bir uçağı ile Türkiye üzerinde ay yıldız çizdi. "TK1920" sefer sayılı uçağın radar kayıtları Flightradar24.com üzerinden canlı olarak görüntülenebiliyor.

Mehmet ANDAÇ
12:30 -
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Türk Hava Yolları’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100’üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle gökyüzüne ay yıldız çizildiği açıklandı.

Söz konusu paylaşımda, “Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu olarak, gökyüzünde dünyanın en büyük Türk bayrağını açıyoruz!” ifadeler yer aldı.

Gerçekleştiren özel sefer, radar uygulaması Flightradar24.com üzerinden canlı olarak görüntüleniyor. Öte yandan “TK1920” sefer sayılı uçuşun görüntülerinin saat 19:20'de THY’nin resmi sosyal medya hesaplarından yayınlanacağı öğrenildi.

Ankara canlı Çocuk sosyal medya söz THY Türkiye Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Son güncelleme: 12:58 23.04.2020
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