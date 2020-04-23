THY Türkiye üzerinde ay yıldız çizdi

Türk Hava Yolları’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100’üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle gökyüzüne ay yıldız çizildiği açıklandı.

Söz konusu paylaşımda, “Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu olarak, gökyüzünde dünyanın en büyük Türk bayrağını açıyoruz!” ifadeler yer aldı.

Gerçekleştiren özel sefer, radar uygulaması Flightradar24.com üzerinden canlı olarak görüntüleniyor. Öte yandan “TK1920” sefer sayılı uçuşun görüntülerinin saat 19:20'de THY’nin resmi sosyal medya hesaplarından yayınlanacağı öğrenildi.

