THY kokpitinden üzücü haberler peş peşe geliyor… Dört günde üçüncü can kaybı

Corona virüsü nedeniyle THY'den bir acı haber daha geldi. Bir süredir Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yoğun bakım servisinde tedavi görmekte olan THY’de görevli kaptan Pilot Serdar Gündoğdu hayatını kaybetti.

Gündoğdu, THY’den corona virüsü nedeniyle yaşamını yitiren 3’üncü pilot olarak, tüm havacılık camiasında üzüntüye yol açtı.

Son günlerde durumu ağırlaşan Sardar Gündoğdu için donör desteği aranıyordu.

4 GÜNDE 3. CAN KAYBI

4 gün içinde THY’nin kokpitini emanet ettiği üç pilotun yaşamını yitirmesi havacılık sektörünü yasa boğdu. THY, altı ay önce kalp ameliyatı geçiren kaptan pilot Mehmet Ali Kılıç'ı corona virüsünden en çok etkilenen ülkelerden İngiltere'ye göndermiş ve dönüşte rahatsızlanan Mehmet Ali Kaptan'ın testi pozitif çıkmıştı.

Tecrübeli kaptan, yaklaşık iki hafta süren yaşam mücadelesini 13 Mart’ta kaybetmişti.

Aynı gün THY’de uzun yıllar uçtuktan sonra simülatör öğretmenliği görevini üstlenen Mustafa Özden Türkön’den de acı haber gelmişti.

Türkön, corona virüsü nedeniyle THY’de hayatını kaybettiği bilinen ilk kişi olmuştu.

THY’DE SON DURUM

Öte yandan Emekli Kaptan Pilot Fevzi Altınbulak’ın da corona virüsü testi pozitif çıkmıştı.

Pilotlar Sezai Vural, Gökhan Küçük, Benan Küçükoğlu, Ekrem Doğan'a daha önce corona virüsü teşhisi konulmuş ve tedavilerinin ardından taburcu edilmişlerdi.