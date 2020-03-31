THY yönetimine bir Kartal İmam Hatipli daha!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Necmeddin Bilal Erdoğan'ın mezunlar arasında yer aldığı Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun bir isim daha Türk Hava Yolları (THY) yönetimine girdi.

SÖZCÜ, 6 Kasım 2019 tarihli manşetiyle yönetim kurulundan genel müdürlüklere, yurtdışı temsilciliklerinden bölüm şefliklerine kadar bir çok Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezununun THY'de görev yaptığını kamuoyuna duyurmuştu.

İLGİLİ HABER Kartal İmam Hatip THY'yi uçuruyor

Bugün THY Yıllık Olağan Genel Kurulu toplantısı vardı. Corona virüsü önlemleri kapsamında yönetim dışındaki hissedarların elektronik ortamda katıldığı genel kurulda dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

AKP GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI

THY Yönetim Kurulu'nda Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu Ogün Şanlıer istifa etti. Onun yerine ise 2004 yılında yine aynı liseden mezun olan Melih Ecertaş atandı.

THY üst yönetiminde yer alan bir başka Kartal İmam Hatip mezunu Arda Ermut ise görevine devam ediyor.

Beykent Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezunu olan Melih Ecertaş 2012 – 2018 yıllar arasında AKP Gençlik Kolları'nda görev almıştı.

Bir dönem AKP Gençlik Kolları Başkanı da olan Melih Ecertaş, Türkiye Gençlik Vakfı'nda (TÜGVA) yönetici olarak faaliyette bulundu.