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THY’den Almanya yolcularına uyarı!

Türk Hava Yolları (THY), Almanya'ya seyahat edecek yolcularını corona virüsü konusunda uyardı. THY'nin açıklamasında "8 Ağustos 2020 saat 23:59 itibarıyla Almanya'ya varış öncesi son 48 saat içinde alınmış negatif PCR test sonucu ibraz etmeyen yolcularımız uçuşa kabul edilmeyecektir" denildi.

23:19 -
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THY’den Almanya yolcularına uyarı!

Türk Hava Yolları (THY), Almanya’ya gidecek yolcularına uyarıda bulundu. THY’nin açıklamasında “8 Ağustos 2020 saat 23:59 itibarıyla Almanya’ya varış öncesi son 48 saat içinde alınmış negatif PCR test sonucu ibraz etmeyen yolcularımız uçuşa kabul edilmeyecektir” denildi.

2 yaş altı yolcuların bu uygulamadan muaf tutulacağı ifade edilirken uygulamanın Türkiye çıkışlı Almanya varışlı tüm uçuşlar için geçerli olduğu kaydedildi.

THY’nin açıklamasında PCR testinin Sağlık Bakanlığı’nın covid19bilgi.saglik.gov.tr sitesinde yer alan sertifikalı merkezlerde veya test imkanı olan havalimanlarında yaptırılabileceği hatırlatıldı.

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