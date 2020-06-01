THY’den iç hat seferleriyle ilgili açıklama! Tarih verildi

Ekşi, paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

* 4 Haziran’dan itibaren: TK olarak İstanbul’dan 34 Anadolu iline; Anadolujet olarak: Ankara’dan 15 ile; Sabiha Gökçen’den 14 ile iç hat seferlerimiz yapılacaktır.

* İç hat seferlerinin kademeli yapılması sebebi ile geçmişten kalan seferler zorunlu olarak tarifeden çıkarılmıştır.

* İptal edilen seferlere ait biletlerde hiçbir hak kaybı olmayacaktır.

* Biletler istenen iç hat sefere değişiklik cezası ve ücret farkı alınmadan değiştirilecektir.

* Seferinize 3 günden fazla bir süre var ise yoğunluğu önlemek için çağrı merkezimizi daha sonra arayınız.