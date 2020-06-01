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THY’den iç hat seferleriyle ilgili açıklama! Tarih verildi

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından 4 Haziran'dan itibaren THY'nin İstanbul'dan 34 Anadolu iline, Anadolujet'in de Ankara'dan 15, Sabiha Gökçen'den 14 ile iç hat seferi yapacağını duyurdu.

23:09 -
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THY’den iç hat seferleriyle ilgili açıklama! Tarih verildi

Ekşi, paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

* 4 Haziran’dan itibaren: TK olarak İstanbul’dan 34 Anadolu iline; Anadolujet olarak: Ankara’dan 15 ile; Sabiha Gökçen’den 14 ile iç hat seferlerimiz yapılacaktır.

* İç hat seferlerinin kademeli yapılması sebebi ile geçmişten kalan seferler zorunlu olarak tarifeden çıkarılmıştır.

* İptal edilen seferlere ait biletlerde hiçbir hak kaybı olmayacaktır.

* Biletler istenen iç hat sefere değişiklik cezası ve ücret farkı alınmadan değiştirilecektir.

* Seferinize 3 günden fazla bir süre var ise yoğunluğu önlemek için çağrı merkezimizi daha sonra arayınız.

Ankara istanbul THY Twitter
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