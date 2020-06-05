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THY’den İsrail’e özel sefer!

Türkiye Cumhuriyeti Tel Aviv Büyükelçiliği, 9 Haziran günü COVID-19 sebebiyle mahsur kalan vatandaşlar için İsrail'e özel sefer düzenleneceğini duyurdu. THY tarafından düzenlenen Tel Aviv- İstanbul seferi için, vatandaşlardan ilgili birimlerle temasa geçmesi istendi.

Sözcü İstanbul
17:16 -
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THY’den İsrail’e özel sefer!

Türkiye Cumhuriyeti Tel Aviv Büyükelçiliği, Türk Hava Yolları (THY) tarafından 9 Haziran günü Tel Aviv-İstanbul seferi düzenleneceğini duyurdu.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada seferin İsrail’de geçici süreliğine bulunan ve COVID-19 salgını sebebiyle ülkemize dönemeyen vatandaşlar için düzenlendiği açıklandı.

Tel Aviv-İstanbul özel seferinin 9 Haziran günü saat 22:50’de TK4911 sefer sayısıyla gerçekleşeceği duyuruldu.

İlgilenen vatandaşlar THY çağrı merkezlerine yönlendirildi. Bilet satın alımların telefondan yapılabileceği belirtildi.

Bilet alan vatandaşların ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Tel Aviv Büyükelçiliği’ne bilgi vermesi istendi.

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