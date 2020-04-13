THY’den üzücü haber… Corona virüsünden bir günde iki can kaybı

Corona virüsü nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan Türk Hava Yolları Kaptan Pilotu Mehmet Ali Kılıç hayatını kaybetti. Dün Mustafa Türkon'un vefatının ardından gece saatlerinde de Kaptan Pilot Mehmet Ali Kılıç'ın yaşama veda ettiği haberi havacılık camiasını üzdü.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde COVID-19 teşhisi konan THY’de görevli Kaptan Pilot Serdar Gündoğdu için donör aranıyor. Serdar Gündoğdu için COVID-19 teşhisi konmuş, tedavi olup kronik bir hastalığı olmayan, 18 yaş üstü donör desteğine aranıyor.

İHA’nın haberine göre uzun yıllar Türk Hava Yolları'nda kaptan pilot olarak çalıştıktan sonra emekli olan Feyzi Altunbulak'a da COVID-19 teşhisi konulduğu ve tedavisinin yapıldığı öğrenildi.

TÜRKİYE’DE SON DURUM

Türkiye’de ilk corona virüsü vakasının ortaya çıkmasının ardından 34 gün geçti. Dün 97 kişinin vefat etmesiyle 11 Mart’tan bu yana ölü sayısı 1198’e çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapılan toplam test sayısını 376 bin 100, toplam vaka sayısını 56 bin 956 olarak açıkladı. Koca’nın paylaştığı verilere göre yoğun bakımdaki hasta sayısı 1665 entübe hasta sayısı 978, iyileşen vaka sayısı ise 3446 oldu.