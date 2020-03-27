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Tıbbi cihaz üreticileri dertli: Bizde alkışı hak ediyoruz

Tüm Tıbbi Cihaz Üreticileri Derneği Başkanı Mustafa Daşcı, Sağlık Bakanlığı’nın Corona virüsüyle ilgili talepleri üzerine yurtdışı ihracatlarını durdurduklarını, virüs tehlikesini göze alarak üretime var gücüyle devam ettiklerini söyledi.

Saygı ÖZTÜRK
06:00 -
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Tıbbi cihaz üreticileri dertli: Bizde alkışı hak ediyoruz

DÖVİZLE ALIYORUZ

Tıbbi cihaz firmalarının devletin sağlık hizmetlerinin sürdürülebilmesi için her şeylerini bankalara ipotek vererek 3 milyar dolarlık malın tedarikini yaptığını belirten Daşcı, fiyatların fahiş rakamlara çıkmasının tıbbi teknoloji ile ilgili hiçbir hammaddenin ülkemizde üretilmemiş olmasından kaynaklandığını belirtti.

Daşcı, “Dövizle hammadde alıp TL ile satıyoruz. Malın bedeli üniversite hastanelerinden 3.5 yılda, kamu hastanelerinden 280-365 günde tahsil edilebiliyor. Biz de alkışı hak edecek kadar özveriyle çalışıyoruz. Bizler ürün tedarik etmesek hastanelerimizin hizmet vermesi mümkün mü?” dedi.

Mustafa Daşcı

Üreticilerin ihracatla ticari hayatlarını devam ettirdikleri için yurtdışı taahhütlerini de yerine getirmek zorunda olduklarını kaydeden Daşcı, “Bugün yurtdışı müşterilerimizi terk edersek yarın bu virüs bittiğinde bizim yaşamamızı devlet büyüklerimiz garanti etmeli” diye konuştu.

Son güncelleme: 02:54 27.03.2020
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