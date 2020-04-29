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Tıbbi malzeme taşıyan TSK’ya ait uçak ABD’ye ulaştı!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tıbbi malzeme taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait uçağın ABD'ye ulaştığını açıkladı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin ABD'ye 500 bin cerrahi maske göndereceğini söylemişti.

00:28 -
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Tıbbi malzeme taşıyan TSK’ya ait uçak ABD’ye ulaştı!

MSB’nin Twitter hesabında yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

* COVID19 ile mücadele kapsamında ABD'ye tıbbi malzeme taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçağımız Vaşington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü'ne ulaştı.

* Uçağımızı ABD Dışişleri Bakanlığında Avrupa ve Avrasyadan sorumlu Bakan Yardımcısı Vekili Büyükelçi Philip Reeker, ABD Hava Kuvvetleri Bölgesel Direktörü Hv.Plt.Tuğg. Mathew Isler, Büyükelçimiz Sayın Serdar Kılıç ve Askeri Ataşemiz Hv.Plt.Tuğ. Kadircan Kottaş karşıladı.

FAHRETTİN ALTUN AÇIKLAMIŞTI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Türkiye’nin ABD’ye 500 bin cerrahi maske göndereceğini söylemişti.

Altun’un açıklamasına göre, ABD'ye gönderilen malzemeler şöyle:

* 500 bin cerrahi maske,
* 4 bin koruyucu önlük,
* 1500 koruyucu gözlük,
* 400 tane N95 maske,
* 500 tane yüz koruma maskesi,
* 2 bin litre dezenfektan.

ABD Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya TSK Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye Twitter uçak
Son güncelleme: 00:41 29.04.2020
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