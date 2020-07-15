Tijen Karaş kimdir? Tijen Karaş nereli?

TRT'de silah zoru ile sözde ”Darbe Bildirisi” okumak zorunda kalan spiker Tijen Karaş vatandaşların merak konusu oldu. Peki Tijen Karaş kimdir?

TİJEN KARAŞ KİMDİR?

Spiker Karaş, 28 Ocak 1975 tarihinde Ankara Yenimahalle’de dünyaya geldi. TRT Haber’de 2016 yılı Askeri Darbe Bildirisi’ni okumasıyla tanındı. Darbe girişiminin ardından silah zoru ile okuduğunu açıklamıştır. Darbecilerin varlığını halk ilk kez onun ağzından öğrendi.

3 kardeştir ve ailenin ortanca kızıdır. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun oldu. Bugünki mesleğine başlamadan önce TRT Avrasya kanalında bir program ve Türk Haberler Ajansı’nda “Sanat ve Politika” isimli köşeyi sundu.

Darbe girişimi sonrasında uzunca süre ekranalrda görünmedi. Bu süre zarfından kalbinde tümör tespit edildi ve tedavi sürecine başladı.

DARBE GİRİŞİMİNDE YAŞADIKLARINI ANLATMIŞTI

Darbe girişimindeki hedeflerden biri olan TRT'de darbe metnini zorla ve tehdit altında okuttuları spiker Tijen Karaş, darbecilerden kurtulduktan sonra yaşadığı dehşet dakikalarını anlattı. TSK içerisindeki bir grup askerin darbe girişimi sırasında TRT'de darbe bildirisini okuyan spiker Tijen Karaş, “Saatler boyunca rehin tutulduk. Kollarımız arkadan bağlandı, tehdit edildik. Her hareketimiz izlendi. Stüdyoda o bildiri metni için, silahlı kişiler tarafından zorlandım” dedi.

Darbeci askerlerin TRT'yi işgali sonrası darbe bildirisini okuyan spiker Tijen Karaş, yaşadıklarını anlattı. Metni silah zoruyla okuduğunu belirten Karaş, “3 -4 saat kadar önce burada kabus dolu saatler yaşadık. Meslek hayatımın en zor yayınını yaptım. Silahlı kişiler tarafından stüdyomuzda, haber merkezimizde alıkonulduk. Saatler boyunca rehin tutulduk. Kollarımız arkadan bağlandı. Tehdit edildik. Her hareketimiz izlendi. Stüdyoda o bildiri metnini, silahlı kişiler tarafından zorlandım. TSK adına bu eylemi gerçekleştirdiklerini, bize zarar vermeyeceklerini, milletin iyiliği için bunu yaptıklarını ifade eden bir grup tarafından alıkonulduk saatler önce evvel. Ellerimiz arkadan bağlandı. Silahları ile bizi tehdit ettiler. O şartlar altında okuduk. Çok şükür başımıza bir şey gelmedi. O dakikaları bir daha hatırlamak istemiyoruz” diye konuştu. DHA