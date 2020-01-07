Tilkicik için müjdeli haber

Akdeniz fokları ve deniz çayırları gibi koruma altındaki türlere evsahipliği yapan Bodrum Tilkicik Koyu'nda yapılması planlanan Epique Island Marina (Yat Limanı) projesinin iskele ve kıyı düzenlemesine ilişkin imar planlarını Kültür ve Turizm Bakanlığı iptal etti.

Yarımada üzerinde “Epique Island” adıyla 75 müstakil villa, 50 suitli butik otel projesine başlanmıştı. Projeyi yapan şirket koya Yat Limanı projesi için başvurmuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı projeye ilişkin “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararı vermişti.

İTİRAZLAR DİKKATE ALINDI

Bölge sakinleri karara itiraz ederek dava açtı. Muğla 2. İdare Mahkemesi de 2018 yılına bakanlığın kararını iptal etti.

Cumhuriyet’in haberine göre; bölge sakinleri mahkeme kararı üzerine, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanan projenin iskele ve kıyı düzenlemesi amaçlı büyük ve küçük ölçekli imar planlarının da iptal edilmesini istedi.

Bakanlık bölge sakinlerinin itirazlarını dikkate alarak planların iptaline karar verdi. Proje kapsamında koya metrekarelerce dolgu yapılmak isteniyordu.Kazıklı yüzer beton şeklinde dalgakıran ve 3 yüzer iskele planlanıyordu.

Kararı değerlendiren Bodrum Tilkicik Koyları Girişimi sözcüsü Murat Kaynar, “Bakanlığın Epique Island projesi kıyı imar planlarını iptal etmesi kıyılarımız, denizimiz için son derece yerinde bir karar olmuştur. Devlet yanımızda durmuş ve bir tabiat katliamı önlenmiştir” diye konuştu.