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Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu son yolculuğuna uğurlandı…

Tıp dünyası corona virüsü nedeniyle 67 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'na ağlıyor. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek'in 'Asistanından öğrencisine kadar herkesin sevdiği bir ulu çınar" dediği, öğrencilerinin 'hocaların hocası', 'iç hastalıklarının Maradona'sı' 'yerli Dr. House' olarak anlattığı Taşçıoğlu, ailesi ve yakınlarının katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

12:19 -
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İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu son yolculuğuna uğurlandı. 67 yaşında corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için Nakkaştepe Mezarlığı’nda cenaze namazı kılındı.

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için görev yaptığı Çapa Tıp Fakültesi önünde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Cenazeye oğlu Onur Taşçıoğlu, ailesi ve yakınları katıldı. Corona virüsü tedbirleri kapsamında maskeli ve sosyal mesafe korunarak cenaze namazı kılındı. Cenaze Üsküdar Nakkaştepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.

FOTO: DHA

HABERİ OĞLU DUYURMUŞTU

Corona virüsü testi pozitif çıkan ve bir süredir tedavisi devam eden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, dün hayatını kaybetti. Vefat haberini Taşçıoğlu’nun oğlu Onur Taşçıoğlu sosyal medya hesabından duyurdu.

FOTO: DHA

Onur Taşçıoğlu’nun paylaşımında, “Canım babam Prof. Dr. Cemil Taşçıoglu’ nu kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun” ifadeleri yer aldı.

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Corona istanbul sosyal medya Twitter Üsküdar
Son güncelleme: 13:30 02.04.2020
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