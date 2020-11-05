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Tıp fakültesinin başına biyolog atandı

İstifaya zorlanan tıp mezunu Rektör Prof. Çetin görevi bıraktı. Yerine mikrobiyoloji bölümünü bitiren ve dekan da olan Ahmet Alim atandı.

Ali Ekber ERTÜRK
Güncellenme: 05:50, 05/11/2020
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Tıp fakültesinin başına biyolog atandı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektör adayı olan ve daha sonra istifaya zorlanan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. İlhan Çetin'in yerine, Biyolog Prof. Dr. Ahmet Alim atandı.

Alim'in atanma kararı YÖK tarafından da onaylanarak yürürlüğe girdi. 4 yıllık  Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü'nden 1984'te  mezun olan Alim, Yüksek lisansını da, Erciyes Üniversitesi'nde mikrobiyoloji alanında yaptı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji bölümünde öğretim üyeliği yapan Alim, önceki gün de Tıp Fakültesi'ne Dekan oldu. Mevcut Rektör Alim Yıldız'a karşı son Rektörlük atamalarında aday rakip olan Prof. Dr. İlhan Çetin, Yıldız'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeniden atanmasının ardından istifaya zorlanmıştı. “Kendi isteğimle  ayrılmadım, istifaya zorlandım” diye açıklama yapan Çetin, yerine gelen Prof. Ahmet Alim'in aksine tıp fakültesi mezunu. Çetin, 1989'da Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştu.

Biyolog Prof. Dr. Ahmet Alim

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. İlhan Çetin

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Yayınlanma Tarihi:06:00,
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