Tıp öğrencilerinin corona isyanı: Ölmemiz mi gerekiyor?

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde iki intörnde (tıp fakültesi son sınıf öğrencisi) corona virüsüne rastlanması, öğrencileri ayaklandırdı.

Üniversite yönetimini YÖK'ün kendilerine tanıdığı online eğitim hakkını uygulamamakla suçlayan öğrenciler, yetersiz tıbbi ekipman ile çalıştıkları iddiasında bulundu.

Sosyal medya hesaplarından #Adüinternleri hashtag'ı üzerinden seslerini yetkililere duyurmaya çalan öğrenciler Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i suçladı.

“HASTANIN POZİTİF OLDUĞU GİZLENİYOR”

Virüs kapan öğrencilerin yeterli koruyucu ekipmanı olmadan pandemi bölümüne gönderildiğini öne süren öğrenciler, COVID-19 şüphelisi hastanın durumunun açıklanmadan tedaviye gönderildiğini, servislerde hangi hastanın pozitif şüphelisi olduğunu temastan sonra öğrendiklerini dile getirdi.

Yaşadıkları zorlukları sosyal medyadan paylaşan öğrenciler, “Covid şüpheli hastaya ısrarla girişimsel işlem yaptırıyorsunuz. İntörnü yetersiz ekipmanla covid şüpheli hastaya, şüpheli olduğunu söylemeden gönderip, ‘neden bize söylenmedi’ deyince de ‘Hastanın dosyasına neden bakmadın, nasıl doktor olacaksın' diye intörn suçlanıyor. Gerçekten yazık” ifadelerini kullandı.

“LÜTFEN BİZİ KORUYUN”

Doktor adayı öğrenciler, yönetimin kendileriyle ilgili olarak “işine geldiğinde doktor, işine gelmediğinde öğrenci” tavrı sergilediğini söyledi.

Kendilerinden bir maske bile esirgendiğini iddia eden bir öğrenci mesajında şu ifadelere yer verdi: “İntörnlerin şartlarıyla diğer sağlık çalışanlarının şartları bir değil. Küçücük odada beraberiz. Aramızda bulaş riski fazla. Üstelik otobüs kullanarak okula gidip geliyoruz. Lütfen bizi koruyun”

Bir başka öğrenci ise, “Tıp Fakültesi öğrencisi de sağlık çalışanı da hayatta seçtikleri meslekten öte insandır. Herkes için koruyucu formüller onlar için de geçerlidir” ifadelerini kullandı.