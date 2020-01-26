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TIR devrildi, 8 kilometrelik araç kuyruğu oluştu!

Kırıkkale’de mıcır yüklü hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle kara yolunda yaklaşık 8 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

19:57 -
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TIR devrildi, 8 kilometrelik araç kuyruğu oluştu!

Kaza, akşam saatlerinde Ankara-Samsun kara yolu üzerindeki Kayadibi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.M. idaresindeki hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Dorsesinde yüklü mıcırlar yola saçıldı. Kazada yaralanan TIR sürücüsü N.M. olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

UZUN ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Devrilen TIR nedeniyle trafiğe kapanan yolda 8 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Trafik polisleri trafiğin akışını sağlamak için traktör yolundan araçların kontrollü bir şekilde geçişini sağladı.

Yolun tek şeritli ve dar olmasından dolayı trafik akışının yavaş ilerlediği görüldü.

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YOL 2 SAAT KAPANDI

Kara yolları ekipleri ise iş makinesi yardımıyla mıcırları yoldan kaldırıldı. Daha sonra çekici vasıtasıyla devrilen TIR yoldan kaldırıldı. Yaklaşık 2 saat kapanan yol yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

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