TIR’ın çarptığı otomobildeki anne öldü, baba ve 3 kızı ağır yaralandı

Adana’nın Sarıçam ilçesinde, Ali Y. yönetimindeki buğday yüklü TIR, yolun sağında ilerleyen Ahmet Turus (39) yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. TIR’ın altına alıp, yaklaşık 100 metre sürüklediği otomobil, yol kenarındaki çelik bariyerlere çarparak dururken, TIR ise kaza yerinden 500 metre uzaklıkta durabildi.

Hurdaya dönen araçtan yaralı olarak çıkartılan sürücü Ahmet Turus ile kızları Kader (6), Ceylan (3) ve Reyhan (1), ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza sırasında otomobilden fırlayarak yol kenarındaki çalılıklara savrulan anne Gamra Turus’un (39) ise öldüğü belirlendi.

TIR sürücüsü Ali Y. polis tarafından gözaltına alındı. (DHA)