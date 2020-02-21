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TIR’ın karşı şeride geçip 5 araca çarptığı kaza kamerada

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın karşı şeride geçip, 5 araca çarptıktan sonra devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

19:24 -
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Kaza, sabah saatlerinde Çayırova’nın Şekerpınar Anadolu Caddesi’nde meydana geldi.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 CKP 014 plakalı TIR, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

Savrulan TIR, 5 araca çarpıp, devrildi. Kazada, 6 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 6 yaralı, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan 1’i doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

Görüntülerde TIR’ın karşı şeride geçip, 5 araca çarptığı görülüyor. DHA

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