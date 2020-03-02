Giresun'un Görele ilçesi Soğuksu Mahallesi Karadeniz Sahil Yolunda ters şeride giren Coşkun Taşçı'nın kullandığı 28 AAJ 444 plakalı araç trafikte bir süre hızlı bir şekilde ilerledikten sonra, Hüseyin Çilingir'in kullandığı 55 BDB 15 Plakalı TIR'la kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrası otomobil sürücüsü Coşkun Taşçı ve aynı araçta bulunan Ahmet Keskin ağır yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar Görele Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldıktan sonra olay yerinde 112 Acil Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Görele Devlet Hastanesine kaldırıldı.

TIR sürücüsü Hüseyin Çilingir kazayı yara almadan atlatırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. İHA