Tişörtünün ipini yakarken alevler içinde kalan Fatih’i annesi kurtardı

Ardahan’ın Çıldır ilçesinde arkadaşlarıyla oyun oynadıktan sonra eve dönen Fatih Sönmez, banyo yaptıktan sonra saçına, ellerine, yüzüne ve üzerine kolonya döktü. Tişörtünden çıkan ipliği kibritle yakmak isteyen Fatih, kolonyanın tutuşmasıyla bir anda alevler arasında kaldı. Çığlıklar atan küçük çocuğun yardımına, bahçedeki annesi Çiğdem Sönmez koştu.

Oğlunun tişörtünü yırtmaya çalışan anne, daha sonra eline geçirdiği hortumla su sıkarak alevleri söndürdü. Hastaneye kaldırılan minik Fatih tedaviye alındı.

OLAYI ANLATTILAR

Tişörtündeki ipi çekerek koparmak istediğini ancak olmayınca çakmakla yaktığını söyleyen Fatih Sönmez, “Kolonya döktükten sonra ipi yakmak istedim, ancak bir anda tişörtüm alev aldı. Annem yetişmeseydi yanacaktım” dedi.

Banyo yapan Fatih’in üzerini değiştiğini, kolonya dökerek süslendiğini anlatan anne Çiğdem Sönmez, “Ben bahçede uğraşırken Fatih’in çığlığı üzerine eve koştum. Alevleri görünce önce üzerindeki tişörtü yırttım, daha sonra elime aldığım hortumla su tutarak söndürdüm” diye konuştu. (DHA)