TMMOB’den Galata açıklaması: Geçmişi olmayanın geleceği olamaz

Galata Kulesi, geçen aylarda Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredilerek müze için restorasyon çalışmaları başlatılmıştı. Çalışmalar sırasında tarihi kulenin içindeki duvarların inşaat aletleri ile yıkılması her kesimden tepki çekmişti.

Yaşanan görüntülere son tepki de TMMOB’den geldi. TMMOB, yaşananları bir tarih ve kent suçu olarak nitelendirerek, “Geçmişi olmayanın geleceği olamaz” açıklamasında bulundu. Açıklamada şöyle denildi:

“TAŞIYICI DUVARLARA MÜDAHALE EDİLDİ”

* 13 Mayıs 2020’de Galata Kulesi’nin mülkiyetinin İBB’den alınıp Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredildiği kamuoyuna açıklandı.

* Birkaç gün önce de Galata Kulesi’nde restorasyon çalışmaları başlatıldı.

* Elbette tarihi eserler restorasyona tabi tutulur ve hatta deprem bölgelerinde bulunan tarihi eserlerin güçlendirilmesi gerçekleştirilir.

* Ancak kamuoyuna yansıyan bilgi ve görüntülere göre başlatılan çalışmaların restorasyon mimarisinin temel kabullerine uygun gerçekleştirilmediği ortaya çıktı.

* Hilti tabir edilen delici aletlerin kullanıldığı görüntülerle sabitlendi. Hatta yapılan tespitlerde müdahalenin taşıyıcı duvarlarda olduğu anlaşıldı.

“KAÇAK ÇALIŞMA YAPILDI”

* Koruma, deprem güvenliği konusunu içerdiği gibi mimariyi de kapsamaktadır. Her aşamada uzmanlık ve hassasiyet gerektirmektedir.

* Anlaşılan o ki, Galata Kulesi’nin restorasyonunda ne deprem güvenliğine ne de mimariye dikkat edilmiştir.

* Sözde çalışmanın restorasyon projesi olmadan başlatıldığı kamuoyuna yansımıştır. Bunun anlaşılması ve kabul edilmesi mümkün değildir.

* Tarihi eserlerin korunması, güçlendirilmesi Koruma Kurulu’ndan onay alınacak bir proje bağlamında gerçekleştirilmelidir.

* Bu, restorasyon ve güçlendirme çalışmalarının olmazsa olmazdır. Bu temel ilke çiğnenmiş, Galata Kulesi’nde kaçak çalışma yapılmıştır.

“AÇIK BİR SUÇLA KARŞI KARŞIYAYIZ”

* Açık bir suçla karşı karşıyayız. Hem kent hem de tarih suçu işlenmiştir. Kaçak çalışma bir an önce durdurulmalı ve Galata Kulesi’ne taammüden kıyanlar ortaya çıkarılmalıdır.

* Unutulmamalıdır, geçmişi olmayanın geleceği olamaz. Galata Kulesi sadece geçmişimiz değil aynı zamanda geleceğimizdir.