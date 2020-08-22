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Tokat’ta feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

10:53 -
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Tokat’ta feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı

Tokat – Erzincan D-100 Karayolu Reşadiye ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi.

Sivas’ın Koyluhisar ilçesinden Tokat istikametine seyir halinde olan panelvan tipi araç, Karlıyayla köyü yakınlarında virajı alamayarak karşı yöne geçerek TIR’la çarpıştı.

FOTO: İHA

Kazada ilk belirlemelere göre otomobilde bulunan 6 kişiden 3’ü olay yerinde hayatını kaybetti.

TIR sürücüsü ile birlikte 4 yaralı olay yerine sevk edilen ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Trafik ve jandarma ekiplerinin inceleme başlattığı yolda trafik kontrollü olarak sağlanıyor. (İHA)

D-100 Erzincan kaza Sivas Tokat trafik
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