Tokat’ta yarın (12 Şubat) okullar tatil mi? Tokat’ta hangi ilçelerde okullar tatil?

Tokat’ta soğuk ve yer yer yağışlı hava etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelerde kentte yarın çok bulutlu ve hafif kar yağışlı havanın etkili olması beklendiği bildirildi. Olumsuz hava şartları nedeniyle de öğrenciler yarın okullar tatil olacak mı? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan tatil açıklaması…

TOKAT’TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Tokat’ta 4 ilçede kar tatili ilan edildi. Tokat'ta olumsuz hava şartları nedeniyle Turhal, Yeşilyurt ve Artova ilçede taşımalı sistemle eğitim, Zile’de ise ilçe genelinde 1 gün süre okullar tatil edildi. Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğü’nün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda bazı ilçelerde devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için tatil kararı alındığına dikkat çekildi. Açıklamada kaymakamlıkların kararı ile Turhal, Yeşilyurt ve Artova ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullar ile Zile ilçe genelindeki tüm okullarda 1 gün süre ile eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

SOSYAL MEDYADA SAHTE HESAPLA TATİL İLANI

Tokat Valiliğinin sosyal medya hesapları taklit edilerek il genelinde okullarda kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği ilan edildi. Birçok medya kuruluşu sahte hesapla yapılan paylaşımı gerçek sanarak yayın organlarına taşıyınca Valilikten yalanlama geldi. Tokat Valiliğine ait sosyal medya hesapları, valilik logosu kullanılarak benzer hesap isimleri ile taklit edildi. Taklit hesapta il genelindeki tüm okullarda kar ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildiği paylaşıldı. Birçok medya kuruluşu ve internet sitesinin de durumu haberleştirmesiyle birlikte Tokat Valiliği tarafından eğitime il genelinde ara verildiğine dair haberlerin asılsız olduğu bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise Tokat'ta 12 Şubat 2020 Çarşamba günü için gerçekten eğitime ara verilen yerler ise Turhal, Yeşilyurt ve Artova ilçelerindeki taşımalı eğitim kapsamındaki okullar ve Zile ilçe genelindeki tüm okullar olduğu bilgisi paylaşıldı. Yağışın devam ettiği kent genelinde eğitime ara verilen bölgelerin tamamının 23.00'da açıklanacağı bildirildi.

İHA