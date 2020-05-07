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Tokat’tan 3 ülkeye 1 milyon ceset torbası!

Tokat'ta daha önce gömlek üretimi yapan bir tekstil fabrikası, ceset torbası üretimine geçti. Corona virüsü nediyle binlerce kişinin hayatını kaybettiği İtalya, İngiltere ve Fransa'dan toplam 1 milyon ceset torbası siparişi aldı.

10:13 -
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Tokat’tan 3 ülkeye 1 milyon ceset torbası!

Tokat Organize Sanayi Bölgesi’nde 6 yıl önce faaliyete başlayan ve ayda 70 bin gömlek üreterek 33 ülkeye ihracat yapan tekstil fabrikası, corona virüsü salgını nedeniyle 11 Mart’ta yurt dışına ürün göndermeyi durdurdu.

(FOTO: DHA)

Firma, iki hafta önce salgın nedeniyle binlerce kişinin hayatını kaybettiği İtalya, İngiltere ve Fransa’dan toplam 1 milyon ceset torbası siparişi aldı. Gelen talep üzerine fabrika ceset torbası üretmeye başladı. Günde 6 bin ceset torbası üreten fabrika, siparişi yetiştirmek için yoğun şekilde çalışıyor.

”1 MİLYON SİPARİŞ ALDIK”

Firma sahibi Muzaffer Yılmaz, şunları söyledi:

* Corona virüsü nedeniyle tulum, maske ve ceset torbaları rağbet gördü. Bizim de yurt dışında bağlantılı olduğumuz firmalardan buna yönelik talepler oldu.

(FOTO: DHA)

* Şu an biz de ceset torbası imalatı yapıyoruz. Günlük 6 bin üretimimiz var.

* 1 milyon siparişimiz var. İtalya, İngiltere, Fransa başta olmak üzere birçok ülkeden sipariş aldık. (DHA)

Corona Fransa İngiltere İtalya Sanayi Tekstil Tokat
Son güncelleme: 10:22 07.05.2020
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