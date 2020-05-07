Tokat’tan 3 ülkeye 1 milyon ceset torbası!

Tokat Organize Sanayi Bölgesi’nde 6 yıl önce faaliyete başlayan ve ayda 70 bin gömlek üreterek 33 ülkeye ihracat yapan tekstil fabrikası, corona virüsü salgını nedeniyle 11 Mart’ta yurt dışına ürün göndermeyi durdurdu.

Firma, iki hafta önce salgın nedeniyle binlerce kişinin hayatını kaybettiği İtalya, İngiltere ve Fransa’dan toplam 1 milyon ceset torbası siparişi aldı. Gelen talep üzerine fabrika ceset torbası üretmeye başladı. Günde 6 bin ceset torbası üreten fabrika, siparişi yetiştirmek için yoğun şekilde çalışıyor.

”1 MİLYON SİPARİŞ ALDIK”

Firma sahibi Muzaffer Yılmaz, şunları söyledi:

* Corona virüsü nedeniyle tulum, maske ve ceset torbaları rağbet gördü. Bizim de yurt dışında bağlantılı olduğumuz firmalardan buna yönelik talepler oldu.

* Şu an biz de ceset torbası imalatı yapıyoruz. Günlük 6 bin üretimimiz var.

* 1 milyon siparişimiz var. İtalya, İngiltere, Fransa başta olmak üzere birçok ülkeden sipariş aldık. (DHA)