TOKİ 2020 TOKİ İstanbul Tuzla çekiliş sonuçları canlı yayın

İstanbul’da İstanbul'un Tuzla, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde toplam 10 bin adet konut için çekiliş düzenleniyor. TOKİ’nin yatay mimari anlayışıyla İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapacağı 100 bin sosyal konut için 24 Şubat’ta başlayan kuralar İstanbul'da devam ediyor. Peki kura sonuçları belli oldu mu?

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA

TOKİ kura sonuçları açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten sorgulanabilir olacak.

TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI YAYIN

TOKİ İSTANBUL KURA TAKVİMİ

İSTANBUL İLİ TUZLA İLÇESİ 5750 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ (H.B.)

16 Mart 2020 Pazartesi saat 11:00

17 Mart 2020 Salı saat: 09:00

İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ 3750 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ

18 Mart 2020 Çarşamba saat: 10:00

19 Mart 2020 Perşembe saaat: 10:00

İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR İLÇESİ 500 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ

20 Mart 2020 Cuma saat: 10:00

HAK SAHİPLERİ ÖDEMELERİ NASIL GERÇEKLEŞTİRECEK

Hak sahiplerine konutlar; Satış fiyatının %10’u peşin (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar), kalan tutarın tamamı aylık % 0.49 oran ve 240 ay vade ile sabit taksit ile ödenecek. (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. / T. Halk Bankası A.Ş. / Katılım Bankaları tarafından konut alıcılarına kredi kullandırılacaktır.)