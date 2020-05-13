TOKİ Adana Sarıçam çekiliş kurası sonuçları belli oluyor! TOKİ kurası canlı izle

TOKİ’nin Adana’da inşa edeceği 1600 konutun hak sahipleri, gerçekleştirilen kura ile belirleniyor. Haberimizde yer alan linkten açıklanmış olan 2020 TOKİ kura çekiliş sonuçlarını canlı yayında öğrenebilirsiniz.

TOKİ ADANA KURA CANLI YAYINI

TOKİ ADAN KURALARI SAAT KAÇTA?

Adana gerçekleştirilecek olan 1600 konut için kuralar 13 Mayıs Çarşamba günü de devam ediyor. Sarıçam Akkuyu projesi için gerçekleştirilecek çekiliş saat 10:00'da başlayacak. Sarıçam Buruk projesi konutları ise saat 14:00’de başlayacak kura belli olacak. Kura sonucu 560’er adet 2+1 daire, 240’ar adet 3+1 daire sahibini bulacak.

TOKİ kura sonuçları açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten sorgulanabilecek…

TOKİ ADANA KURA SONUÇLARI

HAK SAHİBİ OLAMAYANLARA PARA İADESİ

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.