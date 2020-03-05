TOKİ Aksaray kura sonuçları açıklandı mı? Sosyal konut başvuru ücreti nasıl geri alınır?

TOKİ kuraları için heyecan dolu bir gün daha geldi. Kura çekimleri geçtiğimiz hafta başlamıştı ve bu hafta Aksaray projesi için kura çekimine geldi. Bu bölgede ikamet eden ve başvuruda bulunan vatandaşlar TOKİ kura sonuçlarını sorgulamaya başladı. Peki kura sonucu sorgulama işlemi nasıl yapılacak. TOKİ Aksaray ilçesi kura çekimi başladı mı? Kura çekimi saat kaçta?

TOKİ AKSARAY SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ tarafından yürütülen 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında Aksaray’da inşa edilecek konutların kura çekilişi yarın saat 11:00’de Aksaray Kapalı Spor Salonu’nda çekilecek. TOKİ Aksaray Merkez’de inşa edilecek projede toplam 372 konut olacak. Konutların 260 adeti 2+1 tipinde, 112 adeti ise 3+1 tipinde olacak.

TOKİ SOSYAL KONUT SONUÇ SORGULAMA

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NASIL GERİ ALINACAK?

TOKİ’nin inşa ettiği konutlar için, noter huzurunda yapılan kura çekimi sonucunda hak sahibi olamayan kişilere başvuru bedelleri iade ediliyor.

Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.Halk Bankası A.Ş. yetkili Şube'lerinden geri alabilecek.

Ücretler, dekontlar ve kimlik belgeleri ile başvuruda bulunulması halinde geri ödenecek.