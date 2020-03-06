TOKİ Ankara sosyal konut kura sonuçları saat kaçta? TOKİ kura sonuç sorgulama ekranı…

TOKİ sosyal konut projelerine başvuru yapan binlerce kişi heyecanlı ve Ankara TOKİ kura çekimini heyecanla bekliyor. Ankara’da 4600 konut için kura çekimi yapılacak. Kuralar Ankara Sincan Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşecek. İşte kuralara dair detaylar ve sonuç sorgulama ekranı…

ANKARA TOKİ KURALARI SAAT KAÇTA?

Ankara’da kura heyecanı başlıyor, Sincan Saraycık 2300 konut (2+1) için kura çekimi 6 Mart Cuma günü saat 10.00’da başlayacak. 2+1 konutların kura çekiminin tamamlanmasının ardından Sincan Saraycık 2300 konut (3+1) için kura çekimi ise yine aynı gün saat 14.00’te yapılacak.

Kura sonuçları açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NASIL GERİ ALINACAK?

TOKİ'nin inşa ettiği konutlar için, noter huzurunda yapılan kura çekimi sonucunda hak sahibi olamayan kişilere başvuru bedelleri iade ediliyor.

Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.Halk Bankası A.Ş. yetkili Şube’lerinden geri alabilecek.

Ücretler, dekontlar ve kimlik belgeleri ile başvuruda bulunulması halinde geri ödenecek.