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TOKİ borçlarının kapatılması halinde %20 indirim yapılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den ev sahibi olanlar için önem taşıyan bir duyuru paylaştı. Twitter üzerinden yapılan açıklamaya göre, TOKİ'den ev sahibi olan ve ödemeleri devam eden vatandaşlara borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim yapılacak.

09:37 -
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TOKİ borçlarının kapatılması halinde %20 indirim yapılacak

TOKİ’den ev sahibi olan ve borçları devam edenleri yakından ilgilendiren duyuru Murat Kurum tarafından paylaşıldı. Açıklama göre borç kapatma durumunda vatandaşlara %20 indirim yapılacak. Kampanya 21 Ekim’de başlayacak.

19 KASIM’A KADAR DEVAM EDECEK

İndirim kampanyasına dair detaylar TOKİ tarafından bugün açıklanacak. Kampanyaya dair başvurular 21 Ekim’de başlayacak ve 19 Kasım’a kadar başvurular sürecek.

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