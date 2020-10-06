TOKİ borçlarının kapatılması halinde %20 indirim yapılacak

TOKİ’den ev sahibi olan ve borçları devam edenleri yakından ilgilendiren duyuru Murat Kurum tarafından paylaşıldı. Açıklama göre borç kapatma durumunda vatandaşlara %20 indirim yapılacak. Kampanya 21 Ekim’de başlayacak.

TOKİ’den ev sahibi olan ve ödemeleri devam eden vatandaşlarımıza borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim yapıyoruz. 21 Ekim’de başlayacak kampanyamız 19 Kasım’a kadar devam edecek. İndirim kampanyasının ayrıntıları yarın TOKİ Başkanlığımızca açıklanacak.

Hayırlı olsun. — Murat KURUM (@murat_kurum) October 5, 2020

19 KASIM’A KADAR DEVAM EDECEK

İndirim kampanyasına dair detaylar TOKİ tarafından bugün açıklanacak. Kampanyaya dair başvurular 21 Ekim’de başlayacak ve 19 Kasım’a kadar başvurular sürecek.