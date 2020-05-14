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TOKİ Gaziantep sonuçları nasıl sorgulanacak? TOKİ Şahinbey sonuçları belli oldu mu?

TOKİ’nin devlet destekli her yıl 100 bin yeni sosyal konut projesinde Gaziantep ili için kura çekilişi yapılıyor. Bugün saat 10.00’da gerçekleştirilecek kura çekilişi internet üzerinden yayınlanacak. Toplamda 1900 konutluk Gaziantep projesinde kura çekilişiyle birlikte vatandaşlar sonuçları beklemeye başladı. E-Devlet üzerinden TOKİ Gaziantep kura sonuçları sorgulanabilecek. İşte 2020 TOKİ Gaziantep kura sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar…

09:07 -
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TOKİ Gaziantep sonuçları nasıl sorgulanacak? TOKİ Şahinbey sonuçları belli oldu mu?

100 bin sosyal konut projesi kapsamında yapılan projeye başvuruda bulunan vatandaşlar TOKİ Gaziantep kura çekilişi canlı yayını ve kura sonuçları ile ilgili araştırma yapıyorlar. TOKİ konutları sahipleri gerçekleştirilen çekiliş ile sahiplerini bulmaya devam ediyor. Vatandaşlar TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden sonuçlar yayınlandığı andan itibaren çekiliş sonuçlarını sorgulayabiliyor.

GAZİANTEP ŞAHİNBEY KURA DETAYLARI

Gaziantep Şahinbey konut projesi için olacak kura çekiliş işlemleri; 1330 adet 2+1 konut, 570 adet 3+1 konut için başvuruda bulunmuş vatandaşlar için hak sahipleri belirlenecek. Kura çekilişi sonuçları aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

Kura sonuçları açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkte olacak…

TOKİ ŞAHİNBEY KURA SONUÇLARI

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HAK SAHİBİ OLAMAYANLARA PARA İADESİ

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

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