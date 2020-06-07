TOKİ geri adım attı, 2 gün kuyrukta bekleyen vatandaşın hayali yıkıldı

TOKİ tarafından Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Akgedik Mahallesi'nde yapılan projede kapsamında 219 konut için ‘Açık Satış Yöntemi’ ile satışa çıkması sonrası vatandaşlar banka önünde 2 gün öncesinden sırada beklemeye başladı.

TOKİ'DEN GERİ ADIM

9 Haziran tarihinde başlayacak başvurular için nöbetleşe sıra bekleyen vatandaşlar TOKİ'nin internet sitesinde yayınlanan duyuruyla şoka uğradı.

TOKİ'nin internet sitesinde yer alan “Manisa Yunusemre Akgedik Mahallesi 2. Etap Projesi kapsamında ‘Açık Satış Yöntemi’ ile satışa sunulan 219 konut satıştan çekilmiştir. Konutların 09.06.2020 tarihinde başvuruları alınmaya başlayacak ve ‘Kuralı Satış Yöntemi' ile satışa sunulacaktır” duyurusu sonrası günlerdir sırada bekleyen vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

“48 SAATTİR KUYRUKTA BEKLİYORUM”

Cuma akşamından beri banka önünde kuyrukta beklediğini belirten Güven Yılmaz, şu ifadeleri kullandı;

*Cuma akşamından beri yaklaşık 48 saattir bekliyorum. Altınlar vardı biraz, biraz da kredi çekerek üstünü tamamladık. Burada 24 saattir, 48 saattir bekleyen arkadaşlar var.

*TOKİ'nin şu saatte yapmış olduğu açıklama 107 adet TOKİ evlerinin iptali diye. Bunu daha önceden neden açıklamadılar da şimdi açıklıyorlar. Bu halkın mağduriyetini kim giderecek?

*Ya yarın açıklama tekrar gelirse ‘Biz evleri satışa sunduk' diye, bizim burada beklememiz, işten izin almamız, evde hastasının olup, insanların hasta buraya gelmesi bu mağduriyeti kim savunacak? Manisa'da bunu açıklayacak bir yetkili yok mu?

“GEREKİRSE EYLEM YAPACAĞIZ”

Bekleyen vatandaşlardan Rıdvan Onbaşı ise, gerekirse eylem yapacaklarını belirterek, şunları söyledi;

*Bu kararı alan TOKİ'nin buraya gelip açıklama yapmasını ve mağduriyetimizin giderilmesini bekliyoruz. Bu kararı baştan neden aldılar? İlk başta açık satış yaptı, şimdi niye kuraya çevirdi?

*Bu işin altında ben bir şeyler döndüğünü düşünüyorum. TOKİ yetkililerinin buraya gelerek en kısa zamanda bize açıklama yapmasını bekliyoruz.

*Biz burada pazartesi sabah 9.00'a kadar ayrılmayı düşünmüyoruz. Gerekirse eylem yapmaya devam edeceğiz. Biz mağduruz.