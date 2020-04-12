TOKİ inşaat alanı karantinaya alındı… 400 işçi gözlem altında

İHA’nın haberine göre Nevşehir-Acıgöl yolunda TOKİ tarafından yapımına devam edilen bin 410 konutluk inşaat alanı, 4 işçinin korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine karantina altına alındı.

İnşaat alanı jandarma ve sağlık ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, sağlık çalışanları tarafından inşaatta çalışan diğer işçilerin kontrolleri yapıldı. İnşaatta çalışan yaklaşık 400 işçinin ise sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından bir otelde 14 gün boyunca karantinaya alındığı öğrenildi.

TÜRKİYE’DE SON DURUM

Türkiye’de ilk corona virüsü vakasının ortaya çıkmasının ardından 33 gün geçti. Dün 95 kişinin vefat etmesiyle 11 Mart’tan bu yana ölü sayısı 1101’e çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapılan toplam test sayısını 340 bin 380, toplam vaka sayısını 52 bin 167 olarak açıkladı. Koca’nın paylaştığı verilere göre yoğun bakımdaki hasta sayısı 1626 entübe hasta sayısı 1021, iyileşen vaka sayısı ise 2965 oldu.