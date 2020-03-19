TOKİ İstanbul Arnavutköy çekiliş kurası: TOKİ kurası canlı izle!

TOKİ'nin İstanbul Arnavutköy’de inşa edeceği 3750 konutun hak sahipleri, gerçekleştirilen kura ile belirleniyor. Haberimizde yer alan linkten açıklanmış olan 2020 TOKİ kura çekiliş sonuçlarını canlı yayında öğrenebilirsiniz.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN

TOKİ İSTANBUL KURALARI SAAT KAÇTA?

İstanbul’da gerçekleştirilecek olan 3750 konut için kuralar 19 Mart Perşembe günü de devam ediyor. Arnavutköy projesi için gerçekleştirilecek çekiliş saat 10:00’da başlayacak. Kura sonucu 2625 adet 2+1 daire, 1125 adet 3+1 daire sahibini bulacak.

TOKİ kura sonuçları açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten sorgulanabilecek…

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI

HAK SAHİPLERİ ÖDEMELERİ NASIL GERÇEKLEŞTİRECEK

Hak sahiplerine konutlar; Satış fiyatının %10'u peşin (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar), kalan tutarın tamamı aylık % 0.49 oran ve 240 ay vade ile sabit taksit ile ödenecek. (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. / T. Halk Bankası A.Ş. / Katılım Bankaları tarafından konut alıcılarına kredi kullandırılacaktır.)

Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

Projenin yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, başvuru bedeli belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede faizsiz bir şekilde iade edilecektir.