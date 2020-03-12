TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman? TOKİ İstanbul çekilişi için geri sayım…

TOKİ’den ev sahibi olmak isteyenler başvurularını 15 Ocak’ta tamamladı. 2+1 ve 3+1 konutlar için ilk çekiliş geçtiğimiz ay başladı. İstanbul’da ise TOKİ kura çekilişi Mart ayında yapılacak. İşte tüm iller için TOKİ tarafından açıklanan tarihler…

İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?



TUZLA İLÇESİ 5750 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ (H.B.) 16 Mart 2020 Pazartesi

ARNAVUTKÖY İLÇESİ 3750 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 18 Mart 2020 Çarşamba

BAŞAKŞEHİR İLÇESİ 500 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 20 Mart 2020 Cuma

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

https://www.toki.gov.tr/ adresi üzerinden sorgulanacak olan kura sonuçları için aşağıdaki adımları gerçekleştirmeniz gerekiyor.

-Satış-Duyurular butonuna tıklayın

-Kura Sonuçları Sorgulama butonuna tıklayın

– T.C kimlik numaranızı ilgili alana girerek sonuçlara ulaşın.

TOKİ SONUÇLARI TC KİMLİK NO İLE SORGULAMA EKRANI

KURA ÇEKİMİNDE DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

*Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine kuraya girmeden konut alma hakkı tanınacak, ancak bu kişilerin konutları öncelikli olarak kura ile belirlenecektir.

*Engelli vatandaşlarımıza konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir.Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte tekrar kuraya tabi tutulacaktır.

*Emekli vatandaşlarımıza konut sayısının %25’i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir.

*Diğer başvuru sahipleri, İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir. Kura çekim işlemleri belirlenen kategori önceliğine göre gerçekleştirilecektir