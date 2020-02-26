TOKİ İzmir Aliağa kura çekiliş sonuçları sorgulama! TOKİ İzmir kura tarihleri

Dar gelirli ailelere yönelik hazırlanan sosyal konut projesi kapsamında başvuruların ardından kura çekilişleri başladı. TOKİ’nin İzmir’deki konut projelerinde ilk olarak Karabağlar ilçesi için kura çekilişi yapıldı. 25 Şubat tarihinde ise Seferihisar’daki 1000 konut için kura sonuçları belirlendi. TOKİ bugün de İzmir ile Aliağa ilçesindeki 750 konut için kura çekilişi gerçekleştirdi. TOKİ’nin İzmir Aliağa ilçesi kura sonuçlarına sayfamızdan erişebilirsiniz.

İZMİR ALİAĞA 2+1 KURA SONUÇLARI

İZMİR ALİAĞA 3+1 KURA SONUÇLARI

TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI

TOKİ tarafından her ilde ayrı ayrı kura yapılacak. Bütün projelerin kura tarihlerine TOKİ’nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ulaşılabiliyor.



YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AY SABİT VADE



Proje ile 100 bin dar gelirli ailenin kira öder gibi; yüzde 10 peşinat, aylık 894 liradan başlayan sabit taksitlerle ev sahibi olacak. Yatay mimari anlayışıyla İnşa edilecek konutlar 2+1 brüt 75 ve 85 metrekare ile 3+1 brüt 100 metrekare olacak.



KATILIM BANKALARI DA PROJEYE DAHİL EDİLDİ

Türkiye genelindeki proje kapsamında vatandaşların konut finansmanının sağlanması için hem kamu hem de katılım bankaları hizmet verecek.

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