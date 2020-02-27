TOKİ İzmir Kemalpaşa kura çekilişi yapıldı mı? TOKİ Kemalpaşa kuraları nasıl sorgulanacak?

Toplu Konut İdaresi tarafından il il tarih verilmiş ve kura sonuçları bilgisinin ne zaman, hangi tarihlerde erişime açılacağı duyuruldu bugün TOKİ sosyal konut kuralarında Kemalpaşa için çekiliş yapılacak. İzmir Kemalpaşa’da yapılacak olan 800 konutun kura ile sahipleri belirlenecek.

TOKİ İZMİR KEMALPAŞA KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ İzmir Kemalpaşa sosyal konut kura sonuçlarını duyurulduğu andan itibaren aşağıdaki linkten kontrol edebilirsiniz…

TOKİ KURA SONUÇLARI EKRANI

KATILIM BANKALARI DA PROJEYE DAHİL EDİLDİ

Türkiye genelindeki proje kapsamında vatandaşların konut finansmanının sağlanması için hem kamu hem de katılım bankaları hizmet verecek.

YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AY SABİT VADE

Proje ile 100 bin dar gelirli ailenin kira öder gibi; yüzde 10 peşinat, aylık 894 liradan başlayan sabit taksitlerle ev sahibi olacak. Yatay mimari anlayışıyla İnşa edilecek konutlar 2+1 brüt 75 ve 85 metrekare ile 3+1 brüt 100 metrekare olacak.