TOKİ Konya kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ İstanbul ve Ankara kura çekimi ne zaman?

Geçtiğimiz haftadan bu yana devam eden kuralar ile TOKİ konutlarının yeni sahipleri belirleniyor. Uygun ödeme koşulları ve fiyata sahip konut sahibi olmak isteyenler çekiliş sonuçlarını büyük heyecanla takip ediyor. www.toki.gov.tr adresinden ve haberimizde yer alan linkten açıklanmış olan 2020 TOKİ kura çekiliş sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

TOKİ KONYA KURALARI SAAT KAÇTA?

Selçuklu ilçesinde gerçekleştirilecek olan 1.717 konut için kuralar 2 Mart Pazartesi saat 10:00'da başlayacak. Kura sonucu 1202 adet 2+1 daire, 515 adet 3+1 daire sahibini bulacak.

TOKİ kura sonuçları açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten sorgulanabilecek…

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

İSTANBUL VE ANKARA'DA KURALAR NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

İstanbul, Ankara'da kuraların ne zaman çekileceği ise vatandaşlar tarafından merak edilmeye devam ediyor. İstanbul'da gerçekleştirilecek olan projenin kura çekimi 16 Mart tarihinde başlayacak. Toplamda üç projenin gerçekleştirileceği TOKİ kura çekiminde ikinci kura 18 Mart üçüncü kura ise 20 Mart tarihinde gerçekleştirilecek.

Ankara’daki TOKİ konut kuraları ise 6 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek.