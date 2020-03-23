TOKİ Konya ve Karaman sonuçları açıklandı mı? TOKİ 2020 kura çekilişi canlı izle…

Konya ve Karaman’da yapılacak toplu konutların hak sahiplerinin belirlenmesi için bugün noter huzurunda kura çekilişi düzenlenecek. TOKİ çekiliş sonuçları resmi internet sitesinden TC. kimlik numarası ile sorgulanabilecek. İşte TOKİ çekiliş sonuçları…

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN

TOKİ KONYA VE KARAMAN KURALARI SAAT KAÇTA?

Konya’da gerçekleştirilecek olan 609 konut için kuralar 23 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Konya Meram projesi için gerçekleştirilecek çekiliş saat 14:00'da başlayacak.

Karaman’da gerçekleştirilecek 658 için de kuralar 23 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Karaman Kırbağ projesi için gerçekleştirilecek çekiliş saat 10:00’da başlayacak.

TOKİ kura sonuçları açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten sorgulanabilecek…

TOKİ KURA SONUÇLARI

HAK SAHİPLERİ ÖDEMELERİ NASIL GERÇEKLEŞTİRECEK

Hak sahiplerine konutlar; Satış fiyatının %10’u peşin (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar), kalan tutarın tamamı aylık % 0.49 oran ve 240 ay vade ile sabit taksit ile ödenecek. (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. / T. Halk Bankası A.Ş. / Katılım Bankaları tarafından konut alıcılarına kredi kullandırılacaktır.)

Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

Projenin yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, başvuru bedeli belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede faizsiz bir şekilde iade edilecektir.