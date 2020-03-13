TOKİ Körfez kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Kocaeli için kursa günü!

Uygun ödeme koşulları ve fiyata sahip konut sahibi olmak isteyenlerin başvurularını gerçekleştirdiği TOKİ 100 bin konut projesinde kura çekilişleri Kocaeli ile devam ediyor. Saat 10:00’da Derince Spor Salonu’unda gerçekleştirilecek çekiliş ile 1050 adet 2+1, 375 adet 3+1 konutun sahipleri belli olacak. Haberimizde yer alan linkten, açıklanmış olan 2020 TOKİ kura çekiliş sonuçlarını ve kura tarihlerini öğrenebilirsiniz…

TOKİ KOCAELİ KURALARI SAAT KAÇTA?

Körfez’de gerçekleştirilecek olan 1050 konut için kuralar 13 Mart Cuma saat 10:00’da başlayacak. Kura sonucu 1050 adet 2+1 daire, 375 adet 3+1 daire sahibini bulacak.

TOKİ kura sonuçları açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten sorgulanabilecek…

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

HAK SAHİPLERİ ÖDEMELERİ NASIL GERÇEKLEŞTİRECEK

Hak sahiplerine konutlar; Satış fiyatının %10'u peşin (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar), kalan tutarın tamamı aylık % 0.49 oran ve 240 ay vade ile sabit taksit ile ödenecek. (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. / T. Halk Bankası A.Ş. / Katılım Bankaları tarafından konut alıcılarına kredi kullandırılacaktır.)

Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

Projenin yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, başvuru bedeli belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede faizsiz bir şekilde iade edilecektir.