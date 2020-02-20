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2020 TOKİ kura çekiliş tarihleri belli oldu! İşte il il TOKİ kura sonuç tarihi…

15 Ocak'ta son bulan TOKİ sosyal konut projesinde gözler kura çekiliş tarihlerine çevrildi. TOKİ geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada tüm illerin kura çekiliş tarihlerini duyurdu. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de kura sonuçları ne zaman belli olacak? İşte il il tarihler...

08:40 -
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2020 TOKİ kura çekiliş tarihleri belli oldu! İşte il il TOKİ kura sonuç tarihi…

Haftalardır beklenen TOKİ kura çekiliş tarihleri belli oldu. Yaklaşık 1 milyon 200 bin vatandaşın başvuruda bulunduğu TOKİ konutlarında kura çekimi tarihleri illere göre farklılık gösteriyor. Haberimizden tüm illerin kura çekiliş tarihlerine ulaşabilirsiniz.

TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

* İZMİR 

KARABAĞLAR İLÇESİ 750 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ (H.B.) 24  Şubat 2020 Pazartesi
SEFERİHİSAR İLÇESİ 1000 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ  25 Şubat 2020 Salı
ALİAĞA İLÇESİ 750 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 26 Şubat 2020 Çarşamba
KEMALPAŞA İLÇESİ 800 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ  27 Şubat 2020 Perşembe

İL İL TÜM TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ

* ANKARA

SİNCAN SARAYCIK 2300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ (H.B)  6 Mart 2020 Cuma

*İSTANBUL

TUZLA İLÇESİ 5750 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ (H.B.) 16 Mart 2020 Pazartesi
ARNAVUTKÖY İLÇESİ 3750 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ  18 Mart 2020 Çarşamba
BAŞAKŞEHİR İLÇESİ 500 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 20 Mart 2020 Cuma

Ankara Çarşamba Cuma istanbul izmir Pazartesi Perşembe salı
Son güncelleme: 08:41 20.02.2020
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