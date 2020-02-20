2020 TOKİ kura çekiliş tarihleri belli oldu! İşte il il TOKİ kura sonuç tarihi…

Haftalardır beklenen TOKİ kura çekiliş tarihleri belli oldu. Yaklaşık 1 milyon 200 bin vatandaşın başvuruda bulunduğu TOKİ konutlarında kura çekimi tarihleri illere göre farklılık gösteriyor. Haberimizden tüm illerin kura çekiliş tarihlerine ulaşabilirsiniz.

TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

* İZMİR

KARABAĞLAR İLÇESİ 750 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ (H.B.) 24 Şubat 2020 Pazartesi

SEFERİHİSAR İLÇESİ 1000 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ 25 Şubat 2020 Salı

ALİAĞA İLÇESİ 750 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 26 Şubat 2020 Çarşamba

KEMALPAŞA İLÇESİ 800 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ 27 Şubat 2020 Perşembe

İL İL TÜM TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ

* ANKARA

SİNCAN SARAYCIK 2300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ (H.B) 6 Mart 2020 Cuma

*İSTANBUL

TUZLA İLÇESİ 5750 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ (H.B.) 16 Mart 2020 Pazartesi

ARNAVUTKÖY İLÇESİ 3750 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 18 Mart 2020 Çarşamba

BAŞAKŞEHİR İLÇESİ 500 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 20 Mart 2020 Cuma