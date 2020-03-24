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TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE: Isparta Çünür TOKİ kura sonuçları saat kaçta açıklanacak?

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için kura çekilişleri devam ediyor. Bu kapsamda bugün TOKİ Isparta Merkez'e bağlı Çünür mahallesindeki konutların kura çekilişi canlı yayında gerçekleştirilecek. Peki canlı yayın saat kaçta başlayacak? İşte TOKİ Isparta Çünür TOKİ kura çekilişi canlı izleme linki...

08:41 -
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TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE: Isparta Çünür TOKİ kura sonuçları saat kaçta açıklanacak?

TOKİ Isparta Çünür kura çekilişi, internet üzerinden canlı yayınlanacak. TOKİ kura çekilişi saat 10.00 itibari ile başlayacak ve sonuçlar açıklanacak. Haberimizde yer alan link aracılığıyla TOKİ kura çekilişini canlı izleyebilirsiniz.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN

TOKİ ISPARTA KURALARI SAAT KAÇTA?

Isparta'da gerçekleştirilecek olan 700 konut için kuralar 24 Mart Salı günü gerçekleştirilecek. Isparta Çünür projesi için gerçekleştirilecek çekiliş saat 10:00’da başlayacak.

TOKİ kura sonuçları açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten sorgulanabilecek…

TOKİ KURA SONUÇLARI

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