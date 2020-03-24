TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE: Isparta Çünür TOKİ kura sonuçları saat kaçta açıklanacak?

TOKİ Isparta Çünür kura çekilişi, internet üzerinden canlı yayınlanacak. TOKİ kura çekilişi saat 10.00 itibari ile başlayacak ve sonuçlar açıklanacak. Haberimizde yer alan link aracılığıyla TOKİ kura çekilişini canlı izleyebilirsiniz.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN

TOKİ ISPARTA KURALARI SAAT KAÇTA?

Isparta'da gerçekleştirilecek olan 700 konut için kuralar 24 Mart Salı günü gerçekleştirilecek. Isparta Çünür projesi için gerçekleştirilecek çekiliş saat 10:00’da başlayacak.

TOKİ kura sonuçları açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten sorgulanabilecek…

TOKİ KURA SONUÇLARI