TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ Sosyal Konut Projesi başvuruları bitti mi?

TOKİ sosyal konut projesi başvuruları 16 Aralık 2019’da başladı, 15 Ocak 2020’de son bulacak. Birçok vatandaş başvurularını tamamladı, başvuru yapamayanlar için süreç devam ediyor. E-Devlet üzerinden başvurularını tamamlayan adayları kura çekilişi heyecanı sardı. Peki TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? Kura sonuçları için tarih belli oldu mu?

E-DEVLET TOKİ BAŞVURU EKRANI

100 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimari esasıyla inşa edilecek TOKİ sosyal konutlarına sahip olma şartları, evlerin modelleri, uygulama özellikleri, ödeme ve vadeyle ilgili tüm ayrıntılar belli oldu. Başvuru sürecinin de başladığı TOKİ sosyal konut projesinde evlerin 1 ila 1,5 yıl içinde teslim edileceği de duyuruldu. TOKİ başvuruları T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin Proje İlinde bulunan yetkili Şubeleri aracılığı ile yapılacak.

Yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek 100 Bin Sosyal Konut için 16 Aralık 2019 -15 Ocak 2020 tarihleri arasında talepler toplanacak.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ kura çekilişine dair detaylar henüz paylaşılmadı. 15 Ocak'ta başvuruların tamamlanmasının ardından konu ile ilgili açıklama yapılması bekleniyor.