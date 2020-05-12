TOKİ Mersin sonuçları açıklandı mı? TOKİ 100 bin konut kura çekilişi canlı izle…

Uygun ödeme koşulları ve fiyata sahip konut sahibi olmak isteyenlerin başvurularını gerçekleştirdiği TOKİ 100 bin konut projesinde kura çekilişleri Mersin ile devam ediyor. Kura ile Mersin’de inşa edilen konutlarıniçin hak sahipleri belirlenecek. Haberimizde yer alan linkten, 2020 TOKİ kura çekiliş canlı yayınlarını takip edebilirsiniz.

TOKİ MERSİN KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN

TOKİ MERSİN KURASI SAAT KAÇTA?

Mersin’de gerçekleştirilecek olan 2000 konut için kuralar 12 Mayıs Salı günü gerçekleştirilecek. Mersin projesi için gerçekleştirilecek çekiliş saat 10:00’da başlayacak.

TOKİ kura sonuçları açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten sorgulanabilecek…

TOKİ KURA SONUÇLARI

HAK SAHİBİ OLAMAYANLARA PARA İADESİ

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.