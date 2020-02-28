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TOKİ Muğla kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Muğla kura çekimi sonuç listesi ne zaman yayınlanır?

TOKİ kuraları için heyecan dolu bir gün daha geldi. İlk kura çekimi geçtiğimiz günlerde gerçekleşmişti ve bugün sıra Muğla projesi için kura çekimine geldi. Bu bölgede ikamet eden ve başvuruda bulunan vatandaşlar TOKİ kura sonuçlarını sorgulamaya başladı. Peki kura sonucu sorgulama işlemi nasıl yapılacak. TOKİ Muğla ilçesi kura çekimi başladı mı? Kura çekimi saat kaçta?

08:59 -
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TOKİ Muğla kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Muğla kura çekimi sonuç listesi ne zaman yayınlanır?

Bugün yani 28 Şubat’ta TOKİ Muğla kura çekimleri gerçekleşecek. Başvurularını tamamlayan vatandaşlar merakla TOKİ Muğla kura sonuçlarını bekliyor. Peki TOKİ kura sonuçları nasıl sorgulanacak?

TOKİ MUĞLA KURALARI İÇİN SONUÇ GÜNÜ

Muğla'da 500 konutluk bir proje için kura çekilecek. 100 bin kişilik başvuru listesinden sadece 500 kişi ev hayalini gerçekleştirebilecek. TOKİ'nin resmi sitesinden verdiği bilgilere göre proje için kura çekimi saat 10.00'da başlayacak. Çekiliş Muğla Menteşe Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA

İSTANBUL VE ANKARA’DA KURALAR NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

İstanbul, Ankara’da kuraların ne zaman çekileceği ise vatandaşlar tarafından merak edilmeye devam ediyor. İstanbul’da gerçekleştirilecek olan projenin kura çekimi 16 Mart tarihinde başlayacak. Toplamda üç projenin gerçekleştirileceği TOKİ kura çekiminde ikinci kura 18 Mart üçüncü kura ise 20 Mart tarihinde gerçekleştirilecek.

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