TOKİ Nevşehir ve Yozgat kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Nevşehir ve Yozgat kurası canlı izle…

Yozgat ve Nevşehir’de yapılacak TOKİ 100 Bin Konut projesinde hak sahiplerinin belirlenmesi için bugün noter huzurunda kura çekilişi düzenlenecek. TOKİ çekiliş sonuçları resmi internet sitesinden TC. kimlik numarası ile sorgulanabilecek. İşte TOKİ çekiliş sonuçları…

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN

TOKİ NEVŞEHİR KURALARI SAAT KAÇTA?

Nevşehir’de gerçekleştirilecek olan konutlar için kuralar 29 Nisan Çarşamba yapılacak.

NEVŞEHİR KOZAKLI KONUTLARI: Saat 10:00’da

NEVŞEHİR ACIGÖL KONUTLARI: Saat 12:00’de

NEVŞEHİR DERİNKUYU KONUTLARI: Saat 14:00’de

kura çekimleri Facebook’tan canlı yayın ekranlara gelecek.

TOKİ YOZGAT KURALARI SAAT KAÇTA?

Yozgat gerçekleştirilecek olan 158 konut için kuralar 29 Nisan Çarşamba saat 15:00’de başlayacak. Kura sonucu 111 adet 2+1 daire, 47 adet 3+1 daire sahibini bulacak.