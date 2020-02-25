TOKİ Seferihisar kura sonuçları açıklandı mı? İzmir TOKİ sosyal konut kura sonuçları…

TOKİ kuraları için heyecan dolu bir gün daha geldi. İlk kura çekimi İzmir, Karabağlar ilçesinde gerçekleştirilecek olan 750 konut için gerçekleştirildi. Bu bölgede ikamet eden ve başvuruda bulunan vatandaşlar TOKİ kura sonuçlarını sorgulamaya başladı. Peki kura sonucu sorgulma işlemi nasıl yapılacak. TOKİ İzmir Seferihisar ilçesi kura çekimi başladı mı? Kura çekimi saat kaçta?

TOKİ SEFERİHİSAR KURALARI SAAT KAÇTA?

Seferihisar ilçesinde gerçekleştirilecek olan 1.000 konut için kuralar 25 Şubat Salı saat 11:00’de başlayacak. Kura çekimi Seferihisar Belediye Düğün Salonu’nda gerçekleştirilecek. Yarın ise Aliağa ilçesinde yapılacak olan 750 konut için kuralar 26 Şubat Çarşamba saat 13:00’de başlayacak. Kura çekimi Aliağa Belediyesi Enka Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilecek.

TOKİ kura sonuçları açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten sorgulanabilecek…

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

DÜN KURALAR HEYECAN YARATTI

Noter huzurda gerçekleşen kura çekimine katılan binlerce aile heyecan yaşarken, kuradan ismi çıkanlar mutluluktan gözyaşlarına hakim olamadı. Kadriye Baruthan ise çok mutlu olduğunu evi hasta oğluna bırakmak istediğini dile getirirken, Necla Tırakçı (65) da 44 yıldır kirada oturduklarının ve kendi evine geçme şansını yakaladıkları için çok mutlu olduğunu ifade etti.

55 yaşındaki İbrahim Yılmaz da sürekli kirada oturduğu söyleyerek, “O kadar mutluyum ki anlatamam. Allah nasip ederse ilk defa bir evim olacak. Bizim oralarda şapka sevinçten çıkartır. Ben de çok sevindiğim için şapkamı fırlattım. Allah ihtiyacı olan herkese nasip etsin” ifadelerini kullandı.