TOKİ Şırnak, Hakkari ve Şanlıurfa sonuçları açıklandı mı? TOKİ 100 bin konut kura çekilişi canlı izle…

Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirilen TOKİ 100 bin konut projesi kapsamında bugün TOKİ Şırnak, Hakkari ve Şanlıurfa kura çekilişi gerçekleşecek. TOKİ kura çekiliş internetten canlı yayın ile takip edilebilecek. Peki TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN

TOKİ ŞIRNAK, HAKKARİ VE ŞANLIURFA KURALARI SAAT KAÇTA?

Şırnak gerçekleştirilecek olan 100 konut için kuralar 20 Mayıs Çarşamba günü saat 10:00’da gerçekleştirilecek. Hakkari projesi için gerçekleştirilecek çekiliş saat 11:00'de, Şanlıurfa TOKİ projesi kura çekimi ise saat 13:00'da başlayacak.

TOKİ kura sonuçları açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten sorgulanabilecek…

TOKİ KURA SONUÇLARI

HAK SAHİBİ OLAMAYANLARA PARA İADESİ

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.