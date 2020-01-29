TOKİ sosyal konut kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ sosyal konutları için gözler açıklamada…

1 milyonu aşkın kişinin başvurduğu TOKİ konutları, sahiplerini kura çekilişi ardından bulacak. Peki 1 ila 1,5 yıl arasında teslim edilecek olan sosyal konutlar için çekiliş tarihi belli mi? TOKİ 100 bin sosyal konut projesi başvuruları geçtiğimiz günlerde son buldu fakat kura tarihi hakkında halen bir açıklama yok.

TOKİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Kurum tarafından yapılan açıklamada kura çekiliş yerinin ve programının daha sonra açıklanacağı duyuruldu. Tahminlere göre kuraların şubat ayında çekilmesi bekleniyor.

KURA ÇEKİLİŞİ NASIL YAPILACAK?

Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine kuraya girmeden konut alma hakkı tanınacak, ancak bu kişilerin konutları öncelikli olarak kura ile belirlenecektir. Engelli vatandaşlarımıza konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte tekrar kuraya tabi tutulacaktır. Emekli vatandaşlarımıza konut sayısının %25’i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Diğer başvuru sahipleri, İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir. Kura çekim işlemleri belirlenen kategori önceliğine göre gerçekleştirilecektir.