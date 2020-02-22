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Topbaş’ın ‘Saray’ı yüksek kiraya yenik düştü

Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'a ait Saray Muhallebicisi'nin Fatih'teki 16 yıllık şubesi, mal sahibinin yüksek kira zammı nedeniyle kepenk kapattı. Saray Muhallebicisi'nin 22 olan şube sayısı 21'e düştü. 5 katlı binayı boşaltan Saray Muhallebicisi'nin yerine giyim mağazası açılıyor.

Özlem GÜVEMLİ
09:52 -
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Topbaş’ın ‘Saray’ı yüksek kiraya yenik düştü

2004 yılından, istifa ettiği 2017 yılına kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Kadir Topbaş’a ait olan ünlü lokanta zinciri Saray Muhallebicisi’nin Fatih Fevzipaşa Caddesi üzerindeki 16 yıllık şubesi geçtiğimiz günlerde kapandı.

Mal sahibinin yüksek kira artışı talebi nedeniyle Saray Muhallebicisi’nin, Fatih’te kiracı olduğu şubeyi boşaltmaya karar verdiği öğrenildi. Kadir Topbaş’ın İBB Başkanı olduğu 2004 yılında Fatih’te ünlü zincirin 6. şubesi olarak açılan muhallebici, geçtiğimiz günlerde binayı boşalttı.

FOTO: SÖZCÜ

16 yıldır Saray Muhallebicisi olarak hizmet veren 5 katlı bina, bir giyim mağazası tarafından kiralandı. Binanın üzerine yeni açılacak mağazanın afişi asılırken içinde de hummalı bir inşaat çalışması yürütülüyor.

YEĞEN TOPBAŞ YETKİLİ

Saray Muhallebicisi, Saray Mandıra Süt Et Tarım Hayvancılık ve Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne ait. İTO kayıtlarına göre Kadir Topbaş şirketin eski yönetim kurulu üyeleri arasında gözüküyor. Şu an şirketin yetkilisi, Kadir Topbaş’ın yeğeni Turhan Topbaş.

FOTO: SÖZCÜ

1935 YILINDA KURULDU

Saray Muhallebicisi, 1935 yılında Kadir Topbaş’ın babası Hüseyin Topbaş’ın Kasımpaşa’da açtığı muhallebici ile gıda sektörüne ilk adımını attı. 14 yıl sonra 1949 yılında Saray Muhallebicisi Beyoğlu’nda ikinci şubesini açtı. Bugüne dek 22 şubeye ulaşan Saray Muhallebicisi’nin Fatih’teki şubesinin kapatılması ile sayı 21’e düştü.

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Son güncelleme: 09:55 22.02.2020
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